Врачи рассказали, как нужно питаться в жаркую погоду

Врачи рассказали россиянам о правильном питании и занятиях спортом, когда на улице стоит жаркая погода.

Диетолог Марина Аплетаева в беседе с «Известиями» сообщила, что в жару нужно отказаться от жирной пищи, а также от алкогольных и сладких напитков.

Медик напомнила, что в жару снижается метаболизм и в связи с этим стоит уменьшить количество долго переваривающейся пищи в рационе, в частности мяса. Аплетаева советует заменять мясные продукты овощами, птицей, рыбой и морепродуктами.

По словам врача, во время жары также не стоит забывать про то, что организм нуждается в большом количестве простой воды, иначе можно заработать обезвоживание.

А врач, специалист по бегу Алексей Лютых напомнил, что интенсивные нагрузки, включая бег, стоит отложить на время жары. Если все же хочется на пробежку, то врач рекомендует выбирать утренние часы.

Эксперт Лиги здоровья нации и кардиолог Мехман Мамедов советует почаще проветривать помещения и принимать душ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аномальная жара придет в Петербург на следующей неделе.