Лодка с ребенком перевернулась на озере в Ленобласти

Спасатели помогли мужчине и ребенку, которые оказались в воде из-за перевернувшейся лодки.

Согласно информации главного управления МЧС по региону, все произошло поздним вечером в субботу, 6 июня, в Приозерском районе. ЧП случилось на Снетковском озере.

Там перевернулась лодка, в которой находились мужчина и несовершеннолетний. Очевидцы сообщили об этом в экстренную службу.

На место происшествия направили поисково-спасательный отряд Приозерска и сотрудников отделения районной госинспекции маломерных судов. Спасать ребенка и взрослого приехали пять человек.

Пострадавших успешно доставили на берег, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяный мужчина не смог выплыть из озера в Ленобласти. Спасатели достали тело утопленника из озера в Лужском районе Ленобласти, тело его знакомого продолжают искать.