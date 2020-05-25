Пьяный мужчина не смог выплыть из озера в Ленобласти

Спасатели достали тело утопленника из озера в Лужском районе Ленобласти, тело его знакомого продолжают искать.

Все произошло днем в воскресенье, 24 мая, на озере Врево неподалеку от деревни Брод, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти. Там утонул 29-летний мужчина из Брянской области.

Он отдыхал на берегу озера вместе с тремя приятелями из Белоруссии. После того, как компания изрядно подвыпила, мужчины пошли открывать купательный сезон. Трое мужчин зашли в озеро, однако из воды удалось выйти лишь одному.

Одного из них уже вытащили, поиски второго возобновили в понедельник, 25 мая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти двухлетний мальчик утонул в декоративном бассейне: проводится проверка. Следственные органы города Всеволожск в Ленинградской области проверяют обстоятельства гибели двухлетнего ребенка в деревне Куйвози.