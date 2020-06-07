Жителей Петербурга предупреждают о грозах и штормовом ветре 8 июня

Спасатели предупредили о непогоде в понедельник, 8 июня, на территории Петербурга.

Как сообщили в главном управлении МЧС РФ по Санкт-Петербургу, в первый день недели местных жителей ждет гроза и сильный ветер, скорость порывов которого составит до 15 метров в секунду.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», которую приводит ведомство, грозы пройдут в Петербурге лишь в отдельных районах.

В главке МЧС напомнили, что в грозу следует избегать выхода на улицу, по возможности оставаясь дома. Также петербуржцам советуют закрыть окна, держаться подальше от электропроводки, молниеотводов, водостокам с крыш и антенн.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптики предупредили россиян о «капризной» погоде летом. Жителей всех российских регионов ждет переменчивая погода этим летом — на смену жарким дням будут приходить холодные и дождливые.