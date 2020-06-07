Синоптики предупредили россиян о «капризной» погоде летом

Синоптики из Гидрометцентра дали прогноз на лето 2020 года в России.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жителей всех российских регионов ждет переменчивая погода этим летом — на смену жарким дням будут приходить холодные и дождливые, сообщает URA.ru.

По словам научного руководителя, этим летов воздушные массы будут перемещаться не с запада на восток, а с юга не север и с севера на юг. Это станет причиной частной смены погоды. Россиян ждут как жара и засуха, так и холод с дождем.

Вильфанд объяснил, что это будет происходить из-за смены климата. При этом число ливней, гроз и ураганов будет только увеличиваться с каждым годом.

Метеоролог нашел и позитивный аспект в таком прогнозе — по его словам, урожай в этом году выдастся хорошим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россию ожидает экстремально жаркое лето.