В ДТП в центре Петербурга пострадали три человека

В ДТП в центре Петербурга пострадали три человека
Один мужчина скончался на месте. Фото: vk.com/spb_today

Один из автомобилей серьезно деформировало в результате инцидента.

Об этом стало известно сегодня, 7 июня. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла в центре города – на пересечении Введенской улицы и Большого проспекта Петроградской стороны. Там столкнулись две машины – «Фольксваген» не пропустил «Феррари», который пытался проскочить на мигающий зеленый сигнал светофора. В результате оба транспортных средствах выглядят помято.

Один мужчина получил серьезные травмы, из-за которых скончался на месте. Пострадали также двое – один находится в состоянии средней тяжести, другая отделалась легкими травмами, сообщили в ГИБДД по Санкт-Петербургу. Выясняются обстоятельства аварии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что велосипедист попал в реанимацию после ДТП под Петербургом.

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