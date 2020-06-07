В ДТП в центре Петербурга пострадали три человека

Один из автомобилей серьезно деформировало в результате инцидента.

Об этом стало известно сегодня, 7 июня. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла в центре города – на пересечении Введенской улицы и Большого проспекта Петроградской стороны. Там столкнулись две машины – «Фольксваген» не пропустил «Феррари», который пытался проскочить на мигающий зеленый сигнал светофора. В результате оба транспортных средствах выглядят помято.

Один мужчина получил серьезные травмы, из-за которых скончался на месте. Пострадали также двое – один находится в состоянии средней тяжести, другая отделалась легкими травмами, сообщили в ГИБДД по Санкт-Петербургу. Выясняются обстоятельства аварии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что велосипедист попал в реанимацию после ДТП под Петербургом.