Велосипедист попал в реанимацию после ДТП под Петербургом

Легковушка наехала на велосипедиста в Пушкинском районе Петербурга. Без травм не обошлось — на месте работает реанимация.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», все произошло сегодня днем, 7 июня, в городе Павловск. Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобиль Hyundai Solaris и мужчина на велосипеде.

Судя по фотографиям, опубликованным в группе, велосипед немного помяло под колесами автомобиля.

«В Павловске у ПП не доезжая заправки ПТК и СТО Тярлево Солярис сбил велосипедиста. Стоит машина реанимации», — пишет пользователь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Гатчиной легковушка улетела в кювет, водитель погиб. Смертельные травмы получил водитель отечественного автомобиля в ДТП в Ленинградской области.