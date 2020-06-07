На Обуховской Обороны автомобиль влетел в здание

Не уточняется, есть ли пострадавшие и каково состояние участников ДТП.

Все случилось сегодня вечером, 7 июня. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на проспекте Обуховской обороны. Там машина марки Rover ехала по трамвайным путям, когда Renault решил повернуть. В результате одна из машин влетела в здание. Свидетели уверяют, что водители травм не получили и остались живы. Сейчас они оценивают ущерб от инцидента.

Непонятно, прибыли ли на место происшествия сотрудники правоохранительных органов для выяснения обстоятельств.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ДТП в центре Петербурга пострадали три человека. Авария произошла в центре города – на пересечении Введенской улицы и Большого проспекта Петроградской стороны. Там столкнулись две машины – «Фольксваген» не пропустил «Феррари», который пытался проскочить на мигающий зеленый сигнал светофора.