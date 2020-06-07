В Петербурге потушили пожар на хлебозаводе

Уже ближе к девяти часам вечера были ликвидированы все последствия возгорания.

Об этом стало известно сегодня, 7 июня. Обо всем сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Все случилось вечером на улице Маршала Тухачевского – там горела конвейерная лента. Огонь успел охватить площадь в 10 квадратных метров. На место прибыло четыре пожарных расчета, спасатели эвакуировали из здания более ста человек. С пламенем им удалось справиться только к 20:40. На данный момент ситуация стабильная, о пострадавших информация не поступала.

Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента. Непонятно, что стало причиной возгорания.

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