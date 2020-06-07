Мотоциклист после ДТП в Пушкине отделался сломанной лодыжкой

Угрозы жизни нет, так что скоро байкер придет в себя.

Об этом стало известно сегодня, 7 июня. Обо всем сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор Санкт-Петербург». Все случилось на углу Оранжерейной улицы и Октябрьского бульвара в Пушкине. Там столкнулись ВАЗ 21093 и мотоцикл – свидетели пишут, что это «классическое ДТП с нарушением приоритета проезда перекрестка». В результате травмы получил мотоциклист – на место прибыла карета скорой помощи, у байкера выявили перелом лодыжки.

На данный момент с мужчиной все в порядке. Сотрудникам спецслужб предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Обуховской Обороны автомобиль влетел в здание. Там машина марки Rover ехала по трамвайным путям, когда Renault решил повернуть. В результате одна из машин влетела в здание. Свидетели уверяют, что водители травм не получили и остались живы. Сейчас они оценивают ущерб от инцидента.