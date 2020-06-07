Петербуржцы отправились купаться в парке Интернационалистов

Петербуржцы отправились купаться в парке Интернационалистов
В парке Интернационалистов устроили купания. Фото: ВКонтакте/Защитим парк Интернационалистов!

Граждане при этом не соблюдают режим самоизоляции и игнорируют все меры предосторожности.

Об этом стало известно сегодня, 7 июня. Об всем сообщает Neva Today. В парке Интернационалистов были замечены купальщики, а также отдыхающие, которые жарили шашлыки. Отмечается, что ни о каком соблюдении мер предосторожности речи не идет.

Напоминаем, что уже в этот понедельник власти решили смягчить ряд ограничений. Так, будут открыты непродовольственные магазины. При этом граждан просят носить маски, перчатки и не контактировать с посторонними.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге нет ни одного водоема, где можно безопасно искупаться. Специалисты оценивали санитарно-химические, паразитические и микробиологические показатели в городских водоемах.

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