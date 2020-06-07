В Москве мужчина стрелял по прохожим из окна

Это стало причиной для возбуждения уголовного дела.

Об этом стало известно 7 июня. Обо всем сообщает Главное следственное управление СК по Москве. Накануне мужчина по непонятной причине начал стрелять по прохожим из окна жилого жома. В результате пострадал один человек – о других травмированных пока ничего не говорится. На место выехали сотрудники спецслужб, которые разбираются в обстоятельствах инцидента.

По предварительным данным, стрелок имеет психическое заболевание и находился в невменяемом состоянии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Эстонии мужчина открыл стрельбу на АЗС. По предварительной информации, 32-летний мужчина на легковом автомобиле устроил ДТП у АЗС, после чего покинул место происшествия. Позже он вернулся и начала стрелять по мотоциклисту. Последний умер от полученных ранений.