В Москве мужчина стрелял по прохожим из окна

В Москве мужчина стрелял по прохожим из окна
Один человек пострадал. Фото: Pixabay

Это стало причиной для возбуждения уголовного дела.

Об этом стало известно 7 июня. Обо всем сообщает Главное следственное управление СК по Москве. Накануне мужчина по непонятной причине начал стрелять по прохожим из окна жилого жома. В результате пострадал один человек – о других травмированных пока ничего не говорится. На место выехали сотрудники спецслужб, которые разбираются в обстоятельствах инцидента.

По предварительным данным, стрелок имеет психическое заболевание и находился в невменяемом состоянии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Эстонии мужчина открыл стрельбу на АЗС. По предварительной информации, 32-летний мужчина на легковом автомобиле устроил ДТП у АЗС, после чего покинул место происшествия. Позже он вернулся и начала стрелять по мотоциклисту. Последний умер от полученных ранений.

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