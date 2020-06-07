Врач рассказала, когда лучше всего рожать

Врач рассказала, когда лучше всего рожать
Чем старше женщина, тем выше риск различных заболеваний в случае наступления беременности. Фото: pixabay

Первые роды проходят хорошо в раннем репродуктивном возрасте.

Об этом стало известно 7 июня. Обо всем рассказала врач-гинеколог Юлиана Абаева на радиостанции «Говорит Москва». Она заявила, что есть ранний репродуктивный возраст, который длится до 35 лет, и есть поздний – то есть после 35 лет и до менопаузы. Лучше всего с родами не тянуть и обзавестись первым малышом до 35 лет, тогда все должно пройти хорошо. Дело и в том, что в молодом возрасте у женщины хороший овариальный запас, то есть достаточно количество фолликул в яичниках.

Также гинеколог рассказала, как часто можно рожать. Лучше, чтобы между ними прошло хотя бы два года. Она попросила помнить, что роды после 40 – это всегда риск.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что гинеколог оценила риски для беременных при коронавирусе. У женщин, ожидающих ребенка, болезнь может протекать тяжелее.

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