Пиар-директор Бари Алибасова отрицает новости об исчезновении артиста

Он уверяет, что не давал никому никаких комментариев по этому поводу.

Об этом стало известно 7 июня. Обо всем рассказал пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин в беседе с «Говорит Москва». Он заявил, что был удивлен, когда прочитал в прессе новость об исчезновении артиста. В СМИ писали, будто информацию распространил как раз пиар-директор, но это якобы ложь.

«Я не в курсе, я ни с кем не разговаривал, ни с Пятым каналом, ни с каким другим»,

— пояснил Горжанкин.

Напоминаем, что Бари Алибасов год назад оказался в центре скандала. Он уверял, что выпил жидкость для очистки труб и угодил в больницу. До сих пор у людей есть сомнения, правда ли это или черный пиар.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Алибасов не получил свои 100 млн от производителя «Крота». В 15 миллион он оценил вред моральному здоровью, а в 85 – физическому.