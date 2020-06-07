Пиар-директор Бари Алибасова отрицает новости об исчезновении артиста

Он уверяет, что не давал никому никаких комментариев по этому поводу.
Об этом стало известно 7 июня. Обо всем рассказал пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин в беседе с «Говорит Москва». Он заявил, что был удивлен, когда прочитал в прессе новость об исчезновении артиста. В СМИ писали, будто информацию распространил как раз пиар-директор, но это якобы ложь.
«Я не в курсе, я ни с кем не разговаривал, ни с Пятым каналом, ни с каким другим»,
— пояснил Горжанкин.
Напоминаем, что Бари Алибасов год назад оказался в центре скандала. Он уверял, что выпил жидкость для очистки труб и угодил в больницу. До сих пор у людей есть сомнения, правда ли это или черный пиар.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Алибасов не получил свои 100 млн от производителя «Крота». В 15 миллион он оценил вред моральному здоровью, а в 85 – физическому.