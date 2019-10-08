Алибасов не получил свои 100 млн от производителя «Крота»

Суд отклонил иск продюсера. Будет ли он оспаривать это решение – непонятно.

Об этом стало известно 8 октября. Обо всем сообщает «Вечерняя Москва», ссылаясь на решение Пресненского районного суда Москвы, который постановил отказать продюсеру Бари Алибасову в удовлетворении иска в отношении производителя «Крота». Он обвинял «Ашан» в том, что компания сделала упаковку очистителя для труб слишком похожей на баночку «Миринды».

Напоминаем, что Бари Алибасов требовал 100 миллионов рублей – в 15 миллион он оценил вред моральному здоровью, а в 85 – физическому.

Продюсер отравился «Кротом» еще шестого июня, получив ожог пищевода, желудка и дыхательных путей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Бари Алибасов потребовал отстать от семьи Заворотнюк. Он заявил, что общается с Анастасией долгое время – Алибасов назвал актрису удивительным человеком. Услышав о болезни знакомой, он был шокирован.