Бари Алибасов потребовал отстать от семьи Заворотнюк

Бари Алибасов потребовал отстать от семьи Заворотнюк
Бари Алибасов Фото: кадр из интервью

Продюсер хорошо знаком с актрисой и желает, чтобы пресса перестала лезть к ее родственникам с вопросами.

Об этом стало известно 19 сентября. Слова продюсера Бари Алибасова цитирует ФАН. Он заявил, что общается с Анастасией долгое время – Алибасов назвал актрису удивительным человеком. Услышав о болезни знакомой, он был шокирован. Продюсер отметил, что ему не нравится то, что происходит в прессе – лучше бы журналистам оставить семью Заворотнюк в покое.

«А если бы у вас, не дай бог, случилась какая-то проблема с организмом, вы бы хотели, чтобы на это обратили внимание все россияне? Скорее всего, нет»,

— считает Алибасов.

Продюсер убежден, что такой интерес к чужой жизни и проблемам – это отголоски советского прошлого, когда все казалось общим, а не индивидуальным.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Заворотнюк готовят к удалению опухоли.

«Глиобластома операбельна, правда, возможность благоприятного исхода значительно выше на ранних стадиях заболевания», — сказал специалист.

анастасия заворотнюк бари алибасов
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