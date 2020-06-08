Сильно похудевшая Адель раскрыла секрет своей стройности

Певице удалось не только сбросить 45 килограммов, но и сохранить результат.

Об этом стало известно 7 июня. Певица Адель рассказала, как у нее получилось распрощаться с лишним килограммами. Она призналась, что пришлось много трудиться: изменить не только стиль питания, но и жизни в целом. Адель начала регулярно заниматься спортом, а также перестала готовить – теперь она заказывает здоровую еду.

Певица старается есть как можно меньше углеводов. В день она позволяет себе употреблять не более 1700 ккал, которые распределяет на три приема пищи. Адель не забывает есть запеченного лосося, индейку и курицу. По утрам она позволяет себе блины, также иногда на завтрак ест яйца. На протяжении дня артистка пьет воду и ест свежие фрукты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что тренер Адель рассказал, как ей удалось похудеть. Он написал, что готов поделиться секретом стройности артистки. Тренер заявил, что Адель не хотела стать худой, она в первую очередь желала улучшить благодаря похудению свое здоровье.