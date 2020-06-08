Правительство России разъяснило порядок выезда за границу

Правительство России разъяснило порядок выезда за границу
Для иностранцев действуют аналогичные условия для въезда в Россию. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Россия пошла на значительные смягчения ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. Так, теперь частично разрешен выезд за границу.

Как объяснили в кабинете министров, право на выезд с территории России имеют граждане, у которых определенная цель поездки. В частности, выпустить за пределы страны могут тех, кому необходимо ухаживать за родственником, находящемся за границей, студентам, сотрудникам иностранных компаний и пациентам, нуждающимся в заграничном лечении.

По аналогичным критериям работает и въезд для иностранцев на территорию Российской Федерации, уточнили в кабмине в понедельник, 8 июня.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в скором времени власти Финляндии должны принять решение об открытии границ с Россией либо продлении закрытия. Это должно произойти до 14 июня.

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