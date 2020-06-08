На благоустройство поселений Ленобласти потратят 30 млн рублей

На благоустройство поселений Ленобласти потратят 30 млн рублей
В Ленобласти реализуют 29 проектов благоустройства в сельской местности. Фото: Pixabay

В Ленинградской области выделили 30 млн рублей на благоустройство сельских поселений.

Согласно постановлению, подписанному губернатором Александром Дрозденко, субсидии были выделены из бюджета региона в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Средства направят на 29 проектов благоустройства, включая строительство детских и спортивных площадок, пешеходных зон и благоустройство общественных территорий.

В пресс-службе областного правительства отметили, что программу благоустройства поселений запустили в Ленобласти в 2014 году. За это время сельские поселения обзавелись 43 общественно значимыми объектами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти начали избавляться от нелегальной рекламы на обочинах. Дорожники открыли сезон борьбы рекламой, нелегально размещенной вдоль региональных трасс, сообщает ГКУ «Ленавтодор».

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