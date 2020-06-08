Мужчина, стрелявший в Москве по прохожим, умер в больнице

Мужчина, стрелявший в Москве по прохожим, умер в больнице
Мужчину ранили во время перестрелки. Фото: Pixabay

Его ранили во время перестрелки.

Об этом стало известно сегодня, 8 июня. Обо всем сообщают РИА Новости. Представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова рассказала, что гражданин, которого обвинили в стрельбе по прохожим, скончался в больнице. Ему пытались спасти жизнь, но ничего не вышло из-за серьезности полученных травм.

Все случилось в Москве на улице Строителей. Мужчина в ночь на понедельник сначала стрелял по машинам, а затем начал палить по людям, проходящим мим. На место прибыли полицейские, которые пытались переговорить с агрессором, но он оказала сопротивление при задержании и пришлось устроить перестрелку. В результате подозреваемого ранили, также пострадал сотрудник Росгвардии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве задержали стрелявшего из окна по прохожим, есть погибшие. Возбуждено дело об убийстве. Подозреваемый, мужчина 1967 года рождения, вооружился охотничьим ружьем. Очевидцы рассказывали, что стрельба длилась не менее 20 минут.

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