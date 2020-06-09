В Германии раскритиковали США за давление на «Северный поток — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Глава комитета бундестага по экономическим делам и энергетике, депутат от партии «Левые» Клаус Эрнст заявил Германия должна быть готовой ответить США определенными мерами в случае, если Вашингтон введет экстерриториальные санкции в отношении «Северного потока — 2».

Возможные санкции он назвал посягательством на суверенитет Германии и Евросоюза.

«Если это не прекратится, то, чтобы защитить себя, мы будем должны рассмотреть серьезные меры. Например, штрафные тарифы для американского природного газа», — добавил депутат, сообщают «Известия».

Ранее в сенат США был внесен законопроект о санкциях в отношении «Северного потока — 2». Он предусматривает санкции против страховых компаний судов, занимающийся прокладкой газопровода.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.