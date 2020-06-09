Депутат из Ленобласти предложил отменить испытательный срок при приеме на работу

Депутат из Ленобласти предложил отменить испытательный срок при приеме на работу
Новому сотруднику обычно назначается пониженная зарплата. Фото: Pixabay

Депутат законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров предложил отменить в России испытательный срок. Соответствующее обращение он направил главе Министерства труда Антону Котякову, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что новому сотруднику обычно назначается пониженная зарплата, и человек при этом находится в угнетаемом финансовом состоянии при полноценной рабочей нагрузке.

«Более того, практика испытательного срока часто используется недобросовестными нанимателями для дальнейшего занижения оплаты труда сотрудников, ухода от налогов и вывода внутренней бухгалтерии в серую зону», — считает депутат.

Депутат уверен, что если запретить испытательный срок, но наем на работу станет более «прозрачным».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге число вакансий для курьера в апреле выросло на 20%, как и в целом по стране (кроме Москвы), говорится в исследовании сервиса Работа.ру. Такая востребованность в прошлом мало престижной профессии вызвана переходом торговли и сервисов в режим онлайн-деятельности.

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