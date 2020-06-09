Из-за пандемии отдых в России может подорожать на треть

Цены на отдых могут возрасти примерно на 30 процентов. Фото: Pixabay

Цены на отдых могут возрасти примерно на 30 процентов. Фото: Pixabay

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов заявил, что туристическая отрасль сильно пострадала из-за пандемии коронавируса.

По его прогнозам, она восстановится теперь не ранее 2022 года, а цены на отдых могут возрасти примерно на 30 процентов, сообщают Известия».

«Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Всё это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены. По тому, как происходит бронирование на июль-август, видно, что цены могут подняться значительно», — отметил он.

По словам Курносова, рынок въездного туризма в этому году, вероятнее всего, окажется нулевым.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что межрегиональный туризм в России может возобновиться уже с 1 июля. По его словам, на протяжение всего июня будет идти подготовка туристических объектов к приему путешественников, а уже с июля появится возможность запустить поездки между регионами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин предложил подумать об открытии ряда стран для туризма. Он не понимает, как относиться к тому, что некоторые страны, чья экономика зависит от туризма, открывают свои границы во время пандемии коронавируса.