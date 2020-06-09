В Ленобласти собака вцепилась в шею ребенку, возбуждено дело

В Ленобласти собака вцепилась в шею ребенку, возбуждено дело
Собака покусала ребенка. Фото: pixabay

В Тосненском районе Ленобласти собака без намордника сорвалась с поводка и напала на маленького ребенка. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел вечером понедельника, 8 июня, в городе Любань. Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по области, собака породы акита-ину сорвалась с поводка и набросилась на семилетнего мальчика, вцепившись ему в шею. 52-летний хозяин выгуливал ее без намордника.

По данным СУ СК по области, пострадавшего госпитализировали с рваными ранами в тяжелом состоянии. Его поместили в реанимацию.

Владелец собаки сначала скрылся с места происшествия, но вскоре его задержал участковый.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что зоозащитники призвали наказать Гуфа за жестокое обращение с собаками.

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