В России за сутки вылечились от коронавируса 11 709 человек

В России за сутки от коронавируса выздоровели 11 тыс. 709 пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

В России с начала пандемии выявлено более 485 тыс. случаев заражения. Всего выздоровело 242 тыс. 397 пациентов. За весь период в стране скончались 6 тыс. 142 зараженных.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 7 210 196 человек. Скончались 408 966 человек, при этом 3 550 500 выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.