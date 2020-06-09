На июньские праздники между Петербургом и Москвой запустят сдвоенные «Сапсаны»

Количество "Сапсанов" было уменьшено из падения спроса в связи с пандемией коронавируса. Фото: Baltphoto

Количество "Сапсанов" было уменьшено из падения спроса в связи с пандемией коронавируса. Фото: Baltphoto

В РЖД анонсировали увеличение составов «Сапсанов», которые будут курсировать между двумя столицами в течение июньских праздников, с 11 по 14 июня.

Так, 11 июня из Петербурга в Москву отправятся два сдвоенный скоростных поезда, в 10:52 и 16:58, в обратном направлении «Сапсаны» поедут в 21:39 и 23:25. 12 июня ожидается один рейс в Москву, в 16:58, и один — в Северную столицу, в 10:45.

Кроме того, 14 июня сразу два сдвоенных состава отправятся из города на Неве в Москву, в 16:58 и 22:58. Один вернется в Петербург, отправившись в 17:25 из столицы. С нумерацией поездов и другими подробностями можно ознакомиться на сайте РЖД или в специальном приложении.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что РЖД запустил продажу защитных масок и перчаток на вокзалах и железнодорожных станциях. Их также можно приобрести в поездах.