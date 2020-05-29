РЖД продает маски и перчатки на вокзалах

Средства индивидуальной защиты также можно будет купить на станциях и в поездах.

Об этом стало известно сегодня, 29 мая. Обо всем сообщают в компании. РЖД начала продавать маски и перчатки в пригородных кассах и объектах инфраструктуры, чтобы у пассажиров была возможность купить средства индивидуальной защиты перед поездкой и во время нее. Чтобы купить маску и перчатки в поезде, нужно обратиться к проводнику.

Отмечается, что компания делает все, чтобы путешествия россиян были безопасными, поэтому вагоны дезинфицируют, а всем туристам меряют дважды в сутки температуру.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что РЖД откажется от дистанцированной рассадки пассажиров с 29 мая. С 25 мая, по распоряжению Роспотребнадзора, железнодорожный транспорт приступил к постепенному выходу из работы в условиях пандемии коронавируса.