«Водоканал» предупреждает жителей Петербурга о возможных потопах

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» предупреждает жителей Северной столицы о возможных потоплениях улиц в ближайшие два дня из-за непогоды и грозовых ливней.

Предприятие отмечает, что канализация, учитывая погодные условия, может быть загружена сверх меры и не справится с таким объемом осадков. Ожидается, что с 9 по 11 июня в Санкт-Петербурге пройдут грозы и интенсивные дожди. Кроме того, в «Водоканале» предупреждают, что пострадать может не только канализация: подтопление грозит низинным местам, где будет скапливаться вода, например, зонам под мостами и путепроводами.

В случае превышения нормативных показателей интенсивности осадков, аварийные бригады «Водоканала» перейдут на работу в режиме повышенной готовности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во дворе двух домов на проспекте Большевиков в Невском районе Петербурга произошла коммунальная авария, из-за чего территорию затопило.