Подростки из Красноярского края учились делать бомбы, их поймала ФСБ

Подростки из Красноярского края учились делать бомбы, их поймала ФСБ
К счастью, трагедию удалось предотвратить. Фото: Baltphoto

В Красноярском крае ФСБ задержала трех подростков 14-ти лет, которые готовились к террористической деятельности.

Об этом стало известно во вторник, 9 июня. Как сообщает РИА Новости, мальчики заинтересовались бомбами прошлой осенью. Они искали в интернете ролики по изготовлению взрывных устройств и изучали экстремистскую литературу. Юные анархисты не раз оттачивали свои навыки в изготовлении бомб в старых зданиях на пустырях и стройках.

Все трое стали фигурантами уголовного дела по статье о прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности. Двое из них уже признали свою вину.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ФСБ удалось предотвратить теракт в Тверской области. По данным Центра общественных связей (ЦОС), задержанный принимал участие в подготовке поджогов зданий органов власти и нападений на сотрудников полиции.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
красноярский край подростки Терроризм
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Воронеже полицейский устроил смертельное ДТП с пешеходами
Детские лагеря в Ленобласти начнут подготовку к открытию с 15 июня
Терапевт рассказала, какую опасность несет мороженое
Медведев допустил рост преступности среди мигрантов, оставшихся без работы ...
Подростки из Красноярского края учились делать бомбы, их поймала ФСБ
«Водоканал» рассказал, какие районы Петербурга сильнее затопило
Роскачество рассказало, как сбросить лишние килограммы после самоизоляции
Попова надеется, что 1 сентября начнут работать школы