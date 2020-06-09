Подростки из Красноярского края учились делать бомбы, их поймала ФСБ

В Красноярском крае ФСБ задержала трех подростков 14-ти лет, которые готовились к террористической деятельности.

Об этом стало известно во вторник, 9 июня. Как сообщает РИА Новости, мальчики заинтересовались бомбами прошлой осенью. Они искали в интернете ролики по изготовлению взрывных устройств и изучали экстремистскую литературу. Юные анархисты не раз оттачивали свои навыки в изготовлении бомб в старых зданиях на пустырях и стройках.

Все трое стали фигурантами уголовного дела по статье о прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности. Двое из них уже признали свою вину.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ФСБ удалось предотвратить теракт в Тверской области. По данным Центра общественных связей (ЦОС), задержанный принимал участие в подготовке поджогов зданий органов власти и нападений на сотрудников полиции.