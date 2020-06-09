Жара и грозы ожидаются в Ленобласти в среду

Большинство районов Ленинградской области ждут ливни и грозы в среду, 10 июня. При этом на улице будет стоять 30-градусная жара.

Согласно информации пресс-службы главного управления МЧС по региону, жители Ленобласти должны быть готовы к сильным ливням, жаре и грозе, которая принесет с собой шквалистый ветер. Судя по карте метеорологической обстановки, гроза может миновать Приозерский район.

Погода в среду ожидается облачная с прояснениями. Ночью температура воздуха снизится до +13…+18 градусов, а днем в регион вернется тепло до +27 градусов. Местами возможно до +30 градусов.

Ночью будет слабый переменный ветер. Днем он сменится на северный, его скорость достигнет 4-9 м/с. Во время грозы ветер разгонится до 15-17 м/с.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аномальная жара продержится в Петербурге до четверга.