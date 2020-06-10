Врач оценил риск подхватить коронавирус после открытия летних веранд

Главный исследователь ЦКБ управделами президента Никита Ломакин заявил, что шансов заразиться коронавирусом на открытом воздухе меньше, но важно соблюдать социальную дистанцию, поскольку в случае массового скопления людей на улице шансы «поймать» коронавирус повышаются. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что соблюдение социальной дистанции — самое главное.

В Петербурге постепенно начинают снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, так как экономика должна восстанавливаться после простоя. В ближайшее время будет озвучен перечень шагов по возвращению к прежнему образу жизни

Всего в стране сейчас 485 253 зараженных, 6 142 погибших, выздоровело 242 397 человек. Петербург находится на третьем месте по числу выявленных зараженных за сутки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал в ближайшие дни обнародовать план по отмене ограничений, введенных из-за инфекции нового типа Covid-19. В своем обращении к горожанам он рассказал, что горвласти вместе с Роспотребнадзором работают над перспективным планом по снятию ограничений.