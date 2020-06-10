Врач оценил риск подхватить коронавирус после открытия летних веранд

Врач оценил риск подхватить коронавирус после открытия летних веранд
Врач оценил шансы заболеть коронавирусом после открытия летних веранд. Фото: Baltphoto.

Главный исследователь ЦКБ управделами президента Никита Ломакин заявил, что шансов заразиться коронавирусом на открытом воздухе меньше, но важно соблюдать социальную дистанцию, поскольку в случае массового скопления людей на улице шансы «поймать» коронавирус повышаются. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что соблюдение социальной дистанции — самое главное.

В Петербурге постепенно начинают снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, так как экономика должна восстанавливаться после простоя. В ближайшее время будет озвучен перечень шагов по возвращению к прежнему образу жизни

Всего в стране сейчас 485 253 зараженных, 6 142 погибших, выздоровело 242 397 человек. Петербург находится на третьем месте по числу выявленных зараженных за сутки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал в ближайшие дни обнародовать план по отмене ограничений, введенных из-за инфекции нового типа Covid-19. В своем обращении к горожанам он рассказал, что горвласти вместе с Роспотребнадзором работают над перспективным планом по снятию ограничений.

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Врач оценил риск подхватить коронавирус после открытия летних веранд