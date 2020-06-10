Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что актера Михаила Ефремова нужно заключить под стражу.

«Из-под домашнего ареста он сбежит за границу или напьется и выпадет из окна», — написал парламентарий на своей странице во «ВКонтакте».

Он считает наказание за преступление Ефремова «должно быть суровым» — 12 лет колонии. Также добавил, что жизнь погибшему уже не вернуть.

Напомним, 8 июня в Москве у Смоленской площади произошло серьезное ДТП. Там столкнулись Jeep Cherokee, за рулем которого находился Михаил Ефремов, и фургон Lada. По предварительным данным, машина актера выехала на встречную полосу с превышением скорости. В результате водитель Lada получил травмы и был госпитализирован. Его состояние оценивают как тяжелое – врачи диагностировали перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму и сочетанную травму головы. Экспертиза показала, что Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель фургона скончался в больнице. Дело по статье 264 УК России в отношении Ефремова переквалифицировано со второй части на четвёртую. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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