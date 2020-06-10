Утром на Суворовском проспекте мотоциклист сбил велосипедиста

Утром 10 июня на Суворовском проспекте мотоциклист сбил велосипедиста.

Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». По словам очевидцев, ДТП произошло на пешеходном переходе.

На опубликованных снимках видно, как мотоциклист разговаривает на тротуаре с велосипедистом, при этом мотоцикл оставлен посреди пешеходного перехода. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на улице Есенина автомобиль наехал на мотоциклиста. Отмечается, что иномарка выезжала со двора, как вдруг наехала на байкера – непонятно, кто именно виноват в инциденте.