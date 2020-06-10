Утром на Суворовском проспекте мотоциклист сбил велосипедиста

Утром на Суворовском проспекте мотоциклист сбил велосипедиста
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 10 июня на Суворовском проспекте мотоциклист сбил велосипедиста.

Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». По словам очевидцев, ДТП произошло на пешеходном переходе.

На опубликованных снимках видно, как мотоциклист разговаривает на тротуаре с велосипедистом, при этом мотоцикл оставлен посреди пешеходного перехода. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на улице Есенина автомобиль наехал на мотоциклиста. Отмечается, что иномарка выезжала со двора, как вдруг наехала на байкера – непонятно, кто именно виноват в инциденте.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В квартире на Партизана Германа обнаружили труп водителя «ТЭКа» с ...
Петербуржец заказал газонокосилку, но остался без товара и денег
В Петербурге «банковские мошенники» обманули пенсионерку на 2,5 миллиона рублей
В Петербурге мужчина с ножом и разбитой бутылкой пытался получить ключи от машины
Петербуржца увезли в больницу после драки на улице Тамбасова
Прихожане храма в Ленобласти пожаловались на фекальную вонь
В Петербурге из-за пандемии коронавируса без работы остались 144 тысячи человек
«Колоссальные цифры»: в Петербурге заболеваемость внебольничной ...