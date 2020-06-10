В России за сутки вылечились от коронавируса 10 386 человек

В России за сутки от коронавируса выздоровели 10 тыс. 386 пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

В России с начала пандемии выявлено более 493 тыс. случаев заражения. Всего выздоровело 252 тыс. 783 пациента. За весь период в стране скончались 6 тыс. 358 зараженных.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 7 336 272 человека. Скончались 414 023 человека, при этом 3 617 993 выздоровели.

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