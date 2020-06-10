«Вконтакте» расшифровывает голосовых сообщения пользователей

&#171;Вконтакте&#187; расшифровывает голосовых сообщения пользователей
Соцсеть продолжает развиваться. Фото: pixabay.com

Теперь пользователи смогут узнать, о чем идет речь, не слушая.

Об этом стало известно сегодня, 10 июня. Обо всем сообщает пресс-служба социальной сети «Вконтакте». Компания создала технологию распознавания аудиосообщений, благодаря ей пользователи смогут прочесть то, о чем говорится в голосовых посланиях. Эта функция пригодится, если у человека нет возможности послушать, а узнать содержимое все-таки хочется.

«Нейросеть должна не просто понять речь, но и сформулировать связный текст. Поэтому на самом деле мы сделали три нейросети: одна отвечает за распознавание, вторая находит подходящие слова, а третья расставляет знаки препинания. Вместе они станут самым высоконагруженным сервисом по распознаванию речи на русском языке»,

— рассказали в пресс-службе.

Пока что есть возможность расшифровки аудио длиной не более 30 секунд. Функция доступна только с мобильников, но совсем скоро появится и в компьютерной версии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Вконтакте» запустил аналог TikTok.

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