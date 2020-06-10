Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется заплатить штраф за нарушение карантина

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется заплатить штраф за нарушение карантина
Зеленский заявил, что готов оплатить штраф. Фото: Wikipedia

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, а также другим правительственным чиновникам придется заплатить штраф за нарушение карантинного режима.

Оказалось, что неделю назад президент Украины побывал в Хмельницком и во время визита зашел в одно из заведений, где выпил кофе. Вместе с Зеленский в кафе сидели и сопровождавшие его чиновник, хотя, ввиду ограничительных мер точки общепита могли открывать для посетителей только летние веранды.

Правоохранительные органы проверили этот факт и составили административные протоколы, как в отношении владельца кафе, так и в отношении президента Украины и членов правительства. Теперь нарушителям придется заплатить существенный штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен (от 44 до 88 тысяч рублей).

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