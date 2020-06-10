В Дубае нашли свалку брошенных суперкаров

Автомобили в скором времени будут проданы с аукциона.

Об этом стало известно сегодня, 10 июня. Обо всем рассказала блогер Supercar Blondie. Она обнаружила во время поездки в Дубай огромную парковку с тысячью покореженных и брошенных автомобилей. На видео показано, что есть как дешевые, так и очень дорогие бренды — Ferrari, Lamborghini, Maserati, роскошные седаны Mercedes и BMW, а также купе Rolls Royce. На стоянке есть не только поврежденные машины, но также те, что находятся в идеальном состоянии.

Блогер отметила, что они, скорее всего, принадлежат беглецам – причин, по которым они там хранятся, может быть множество. В скором времени бесхозные автомобили продадут с аукциона.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что места платной парковки в Петербурге будут обозначать синим цветом. К выполнению этих работ уже приступили, они продолжатся до конца сентября. Кроме того, возле школ и детских садов появятся дополнительные дорожные обозначения «Осторожно — дети», дублирующие знаки.