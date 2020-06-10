Экс-главы МИД Украины рассказал, как вернуть Крым

Он считает, помогут только решительные действия.

Об этом стало известно сегодня, 10 июня. Обо всем экс-глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин написал в своем Twitter-аккаунте. Он отметил, то вернуть Крым можно только отобрав его. Таким образом Климкин отреагировал на пост президента Украины Владимира Зеленского, который убежден, что Россия сама вернет полуостров, когда станет стыдно.

Политик считает, что пока Крым присоединен к России между украинцами и россиянами не может быть прежних теплых отношений.

В Госдуме уже отреагировали на слова Климкина. Украине припомнили бездарное управление полуостровом, а также попытки лишить Крым питьевой воды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Крым отменяет двухнедельный карантин для приезжих с 15 июня. Отметим, что для приезжающих из-за рубежа, в том числе, из Украины, все еще останется действительной двухнедельная самоизоляция.