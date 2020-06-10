Маммана возобновил тренировки после травмы колена

Зенитовец присоединился к коллегам после долгого перерыва.

Об этом стало известно 10 июня. Обо всем сообщает NevaSport. Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана вновь присоединился к тренировкам команды после травмы колена. Он занимается на базе в Удельном парке.

Напоминаем, что травму игрок получил в октябре 2019 года во время матча против «Урала». Было сразу ясно, что Маммана пропустит как минимум восемь месяцев, потому что повреждения оказались серьезными. К «Зениту» футболист присоединился в июле 2017 года. За это время он сыграл за команду всего два раза, его контракт рассчитан до 2022 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» рассказал о восстановлении Мамманы, Малкома и Лунева. На первом сборе Малком должен начать тренировки в общей группе, но на этом этапе все зависит от состояния футболиста. Сейчас динамика восстановления положительная.