В России за сутки вылечились от коронавируса 8367 человек

В России за сутки от коронавируса выздоровели 8 тыс. 367 пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

В России с начала пандемии выявлено более 502 тыс. случаев заражения. Всего выздоровело 261 тыс. 150 пациентов. За весь период в стране скончались 6 тыс. 532 зараженных.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 7 461 864 человека. Скончались 419 090, при этом 3 780 300 человек выздоровел.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.