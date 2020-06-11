Продавцов «веселящего газа» детям могут начать штрафовать в Петербурге

Петербургский парламент рассмотрит законопроект о запрете продажи несовершеннолетним закиси азота, который еще называют «веселящий газ».

Депутат Денис Четырбок рассказал, что если соответствующий закон примут, то в городе введут штрафы за нарушение запрета: для обычных граждан он составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 20 тысяч рублей, а для фирм и компаний — до 50 тысяч рублей. Исключением станет использование вещества в медицинских целях.

Напомним, в Петербурге уже давно обсуждается введение ограничения на продажу закиси азота на законодательном уровне. Однако добиться запрета на «веселящие шарики» очень сложно. Дело в том, что следы вдыхания такого газа выветриваются из организма быстрее, чем за час, да и наркотиком его назвать нельзя — он не вызывает привыкания.

Однако врачи регулярно предупреждают об опасности его употребления, поскольку закись азота при вдыхании может привести к нарушению ритма сердца, недостаточности кровообращения, угнетению дыхания, острой гипоксии и смерти, пишет «Мойка78».

Кроме того, «веселящий газ» вызывает у человека эйфорию, сопровождающуюся смехом и легкими галлюцинациями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ЗакСе обсуждают, как убрать «веселящий» газ с улиц Петербурга.