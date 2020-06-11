В Петербурге продают «Подорожники» с обновленным дизайном

Карточки красиво переливаются на свету.

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Обо всем сообщили в СПб ГКУ «Организатор перевозок». В пресс-службе рассказали, что были выпущены «Подорожники» с обновленным дизайном – тираж первой партии составляет 50 тысяч штук. Для того, чтобы карточки переливались, была использована подложка из фольги. Купить такой «Подорожник» можно в кассах петербургского метрополитена, а также в пунктах и киосках СПб ГКУ «Организатор перевозок» с этого четверга.

Напоминаем, что дизайн для «Подорожника» создала студентка Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна Любовь Арсеньева. Обновленные карточки начали продавать год назад.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в метро открылась продажа «Подорожника» к 75-летию Победы. «Подорожник»-брелок в новом дизайне поступит в продажу с 15 мая. Приобрести его также можно будет в кассах на станциях метро. Тираж проездных ограничен.