В метро открылась продажа «Подорожника» к 75-летию Победы

В кассы метрополитена Петербурга поступил новый «Подорожник» с дизайном, разработанным к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Приобрести его можно с 14 мая.

«Сегодня на всех станциях метрополитена начата его реализация», — сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

«Подорожник»-брелок в новом дизайне поступит в продажу с 15 мая. Приобрести его также можно будет в кассах на станциях метро. Тираж проездных ограничен.

Дизайн был разработан к 75-летию Великой Победы и утвержден городским комитетом по транспорту. Основные цвета нового «Подорожника» красный и белый. В оформлении присутствуют цифра «75» и дата «9 мая».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 8 мая над Петербургом прошел воздушный парад. Истребители и бомбардировщики пролетели над Пискаревским кладбищем, Дворцовой площадью и Невой.