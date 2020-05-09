Воздушный парад прошел над Петербургом в честь 75-летия Победы

Утром 9 мая над Петербургом прошел воздушный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Над Пискаревским кладбищем, над Дворцовой площадью и над Невой пролетели истребители Су-35С, Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, а также современные истребители-перехватчики МиГ-31, пишет РИА «Новости».

Кроме того, в водах Невы появились базовый тральщик «Павел Хенов», учебный корабль «Перекоп», малый противолодочный корабль «Казанец» и противодиверсионный катер «Нахимовец».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 9 мая корабли Балтийского флота пришвартуются у набережной Невы. Они поднимут флаги расцвечивания, а моряки выйдут на торжественное построение. После будут поднят российский триколор, Военно-Морской флаг и Знамя Победы.