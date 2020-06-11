Депутаты выступили против информационной войны из-за «Ленэкспо»

Они отмечают, что из-за ряда публикаций наносится ущерб имиджу коллектива госпиталя.

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Обо всем сообщает АБН. Три депутаты фракции «Партия Роста» встали на защиту коллектива «Госпиталя для ветеранов войн», которые работают во временном госпитале в «Ленэкспо». Отмечается, что в городе ведется информационная война против учреждения, что наносит репутационный ущерб врачам и их начальнику Максиму Кабанову. Депутаты подчеркивают, что многие говорят об ужасных условиях в «Ленэкспо», о при этом там нет летальных исходов.

«Мы видим откровенное передергивание фактов, сталкиваемся … с ложью и клеветой, мы просим инициаторов … остановиться. Прекратить распространять непроверенную и недостоверную информацию. Извиниться»

— требуют они.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в госпитале «Ленэкспо» среди ночи обрушился потолок. В своем аккаунте в Facebook Вавилина рассказала, что «в ординаторской Ленэкспо отвалился потолок». В результате произошедшего обошлось без пострадавших.