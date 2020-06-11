Открытие торговых центров в Петербурге запланировано на конец июля

Смольный планирует открыть петербургские торговые центры в ближе к августу.

Глава городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик заявил в эфире телеканала «78», что торговые центры в Петербурге возобновят работу лишь во второй половине июля.

По словам председателя комитета, торговые центры планируют открыть в последнюю очередь. Он заявил, что предполагаемым сроком открытия сейчас называют конец июля.

Соловейчик добавил, что арендаторам помещений в торговых центрах или их владельцам предоставят налоговые льготы. Чиновник отметил, что владельцы, в свою очередь, распространят их на арендаторов.

Кроме того, по его словам, процесс предоставления льгот будет контролироваться властями, для пресечения давления на предпринимателей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы попросили у Беглова открыть фитнес-центры и парки.