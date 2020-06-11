Названа дата выдачи аттестатов российским школьникам

Часть из них вручили уже в этот четверг.

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Обо всем пишет ТАСС. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что в этот четверг многие школьники уже получили свои аттестаты. Другие смогут забрать их 15 числа – те, кто по каким-то причинам не смогли присутствовать на выдаче сегодня.

Напоминаем, что в связи с распространением коронавируса в России отменили обязательную сдачу экзаменов для получения аттестатов. Их давали, основываясь на итоговых оценках. Те, кто собираются поступать в вузы, совсем скоро приступят к сдаче ЕГЭ.

Отмечается, что большинство российских школьников все-таки намерены прийти на экзамен, так как не готовы отказаться от возможности продолжить обучение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургские школьники вернутся к очным занятиям с 1 сентября. Подготовку к учебному году закончат к середине августа. Этой осенью в Петербурге откроются 688 государственных школ, включая семь новых на 5,5 тыс. дополнительных мест.