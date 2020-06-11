Канадцы возвращают пособия, полученные из-за коронавируса

190 тысяч человек не соответствовали установленным критериям и не должны были получать деньги.

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Обо всем сообщает телеканал CTV, ссылаясь на Налоговое управление Канады. Сразу 190 тысяч граждан должны вернуть средства, полученные от государства в качестве поддержки во время пандемии коронавируса. Дело в том, что они не соответствовали критериям программы и не должны были брать средства. Власти считают, что кто-то из них просто плохо владел информацией, а кто-то пошел на обман умышленно.

Отмечается, что по программе канадцам выплачивали 1,5 тысячи долларов в месяц, если они остались без работы во время пандемии. Максимальный срок получения такой помощи составляет четыре месяца.

Напоминаем, что в Канаде зарегистрирован более 97 тысяч зараженных, летальных исходов – почти восемь тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коронавирус стал причиной смерти еще 38 человек в Петербурге.