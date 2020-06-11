Галкин прокомментировал слухи об обращении Пугачевой за госпомощью

Галкин прокомментировал слухи об обращении Пугачевой за госпомощью
Максим Галкин и Алла Пугачева не нуждаются в помощи. Фото: @maxgalkinru / Instagram

Он заверил, что артистка не владеет никакой туристической фирмой.

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Обо всем юморист Максим Галкин рассказала в своем Instagram-аккаунте. Он, реагируя на новости об обращении певицы Аллы Пугачевой за госпомощью, заверил, что у нее нет турфирмы. Это значит, что она не может рассчитывать на деньги от властей. Таким образом, слухи оказались фейковыми. Галкин подчеркнул, что у них в семье есть накопления и поэтому они ни к чему не нуждаются. Во время пандемии он не работал и чувствовал себя уверенно. Юморист добавил, что сам старается помогать пострадавшим от коронавируса.

«Нам не нужна материальная помощь от государства»,

— заключил артист.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач перечислил визуальные признаки заражения коронавирусом. Так, на коже некоторых пациентов появляется «кожная маска». Это могут быть точечные кровоизлияния, а также покраснения кожи кистей рук или голени.

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