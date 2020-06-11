Врач перечислил визуальные признаки заражения коронавирусом

У некоторых пациентов появляется «кожная маска».

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Обо всем сообщают РИА Новости. Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал, какие бывают визуальные признаки заражения коронавирусом. Так, на коже некоторых пациентов появляется «кожная маска». Это могут быть точечные кровоизлияния, а также покраснения кожи кистей рук или голени. Также цвет могут поменять ступни – они становятся синюшно-багровыми. Врач отметил, что встречаются случаи, когда кожу покрывает сыпь из розово-красноватых пятен.

Эдигер подчеркнул, что эти признаки характерны и для других заболеваний, поэтому ставить диагноз по внешним признакам нельзя. Сказать, коронавирус или нет, можно только после инструментальной диагностики.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коронавирус стал причиной смерти еще 38 человек в Петербурге. Как рассказали в комитете, среди новых жертв пандемии — 15 мужчин в возрасте от 63 до 95 лет, а также 23 женщины в возрасте от 47 до 88 лет.